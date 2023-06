Harninkontinenz: Arzt verrät, wie Sie Harninkontinenz vorbeugen

Wenn ich lache oder huste, dann verliere ich ungewollt Urin. Das Schlimmste am Älterwerden ist für mich deshalb meine zunehmende Harninkontinenz. Darüber hat schon meine Mutter geklagt, und es hat ihre Lebensqualität enorm eingeschränkt“, sprach mich vor einigen Tagen eine 58-jährige, ansonsten topfitte Patientin in meiner Praxis an. „Kann ich überhaupt noch etwas dagegen tun?“, fragte sie mich. „Absolut nachvollziehbar, dass Ihnen das sehr unangenehm ist. Ja, Sie können etwas dagegen tun“, antwortete ich der Patientin.

Allerdings will Beckenbodentraining gelernt sein. Vielen fällt es zunächst schwer, die richtigen Muskeln anzusteuern. Wenn sie es jedoch gelernt haben, dann haben viele Übungen den Vorteil, dass sie diese unbemerkt ausführen können und das Beckenbodentraining so sehr gut in den Alltag eingebaut werden kann. Weiterhin sollte man schweres Heben vermeiden, um Beckenboden und Blase zu schonen. „Und wenn Sie schon etwas Schweres anheben müssen, dann heben Sie aus den Knien und versuchen den Gegenstand eng am Körper zu halten“, empfahl ich der 58-Jährigen. Auch Übergewicht, eine Adipositas, kann das Risiko für eine Harninkontinenz erhöhen. Denn durch die Organverfettung erhöht sich die Belastung auf den Beckenboden. Zur Vorbeugung einer Inkontinenz ist deshalb eine gesunde Lebensführung mit ausgewogener Ernährung, Sport und ein normales Körpergewicht ratsam.