Herzprobleme durch Krebstherapie?

Ganz zufällig fand ich in ihren Unterlagen einen Hinweis auf eine 20 Jahre zurückliegende Krebstherapie. In der Tat sind Schädigungen am Herzen keine Seltenheit nach einer Bestrahlung. Besonders oft trifft es Frauen mit Brustkrebs. Ein Teil entwickelt sogar eine Herzschwäche. Besonders gefährdet sind Frauen, bei denen die linke Brust bestrahlt wurde. Die Strahlung kann – ähnlich wie bei einem Sonnenbrand die Haut – das Herz schädigen. So kann es etwa zu einer Vernarbung des Herzmuskels sowie zu Engstellen innerhalb der Herzgefäße kommen.