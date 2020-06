| Gesundheitsmeldung

Die Menschen werden nicht nur immer älter, sondern sie leben auch gesünder. Dies zeigt auch eine aktuelle Studie des Wirtschaftswissenschaftlers Axel Börsch-Supan und seiner Kollegen vom Munich Centre for the Economics of Aging.

Befragt wurden seit 2004 alle zwei Jahre 140 000 Europäer ab 50 Jahre. Das Ergebnis: Der Gesundheitszustand der Älteren wird immer besser. Lebensbedrohliche Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs nehmen laut der Studie bei den jüngeren Geburtsjahrgängen ab.

Der Gesundheitszustand der 60- bis 69-Jährigen bewege sich generell auf sehr hohem Niveau. Neun von zehn in dieser Altersgruppe geben an, in ihren alltäglichen Aktivitäten nicht eingeschränkt zu sein. Dazu zählen unter anderem Treppen steigen, längere Strecken laufen, sich bücken oder das Tragen von Gewichten über fünf Kilo.

Quelle: rps