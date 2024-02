Histaminunverträglichkeit: Wenn die Kiwi Durchfall macht

Kürzlich kam eine junge Mutter mit ihrer 18 Monate alten Tochter in meine Praxis. Das Kind sah ein wenig blass aus. Gefragt nach dem Grund ihres Besuchs in meiner Sprechstunde erklärte mir die Mutter: „Meine Tochter geht seit einigen Wochen in die Kita und hat jetzt immer wieder Durchfall. Es kann doch nicht sein, dass sie ständig Infekte hat.“ Sie habe ein wenig im Internet nach möglichen Ursachen gesucht und sei darauf gestoßen, dass Durchfall auch wegen Histaminen in Lebensmitteln auftreten könne. „Was meinen Sie dazu? Wäre das eine Erklärung?“ Das fragte mich die besorgte Mutter.