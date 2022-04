Holiday-Heart-Syndrom: Was ist das? Was ist der Auslöser?

"Wir haben es uns doch nur so richtig gut gehen lassen und mit viel Essen und noch mehr Alkohol den Urlaubsbeginn gefeiert – das machen doch alle so. Nur dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mein Herz sehr unregelmäßig und viel zu schnell geschlagen hat, und mir ging es nicht mehr gut", berichtete mir kürzlich ein junger Patient in meiner Sprechstunde. Zerknirscht saß der 35-jährige, ansonsten kerngesunde Patient in meiner Praxis.