Inkontinenz: Was tun, wenn's immer läuft?

Vor ein paar Wochen kam eine besorgte Patientin mit folgender Frage zu mir: "Beim Husten und Niesen oder wenn ich mich körperlich anstrenge, kann ich meine Blase nicht kontrollieren. Das ist mir sehr unangenehm. In letzter Zeit ist es sogar noch schlimmer geworden. Und manchmal habe ich unwillkürlich einen so starken Harndrang, dass ich die Toilette nicht mehr rechtzeitig erreichen kann. Was kann ich dagegen tun?"