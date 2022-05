Ist eine Bakerzyste gefährlich?

"Anscheinend habe ich Wasser im Knie. Ich habe doch nicht etwa Herzprobleme?", fragte mich kürzlich eine 50-jährige Patientin besorgt. Ich konnte sie beruhigen: "Die schmerzhaften Ausstülpungen in der Kniekehle, unter denen Sie seit 14 Tagen leiden, haben eine ganz andere Ursache", antwortete ich ihr nach eingehender Untersuchung.

In der Regel sind diese Ansammlungen von Gelenkflüssigkeit eine Folge von Verletzungen wie etwa Meniskusrissen. In diesem Fall war die Gelenkflüssigkeit das Resultat einer degenerativen Gelenkerkrankung. Der damit einhergehende Krankheitsprozess führt dazu, dass der Körper vermehrt Gelenkflüssigkeit produziert. Kann die Gelenkkapsel diese Flüssigkeit nicht mehr halten, stülpt sie sich aus. So kommt es zu einem Erguss im Kniegelenk – im Volksmund "Wasser im Knie" genannt.