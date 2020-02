| Gesundheit im TV

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist übergewichtig. Gemeinsam mit Dr. Florian Junne, Facharzt für psychosomatische Medizin an der Uniklinik Tübingen, klärt Moderator Dennis Wilms die wichtigsten Fragen rund ums Übergewicht. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie zeigt der Experte, wie der sogenannte Jojo-Effekt nach einer Diät abläuft.

rundum gesund: Runter mit den Kilos – leichter Abnehmen, Montag, 2. März, 20.15 Uhr, SWR

Traditionelle Heilmittel

In der neunten Folge von "Medizin in fernen Ländern" geht es nach Südafrika. Der afrikanische Kontinent ist reich an Mysterien, alten Bräuchen und seltenen Religionen, die oft im Widerspruch zu den rationalen Theorien des Westens stehen und uns befremdlich erscheinen. Auf dem Faraday-Markt in Johannesburg kann man bei den Zulu-Heilern traditionelle Heilmittel erstehen, die lange als Hexen- und Zaubermittel verschrien waren. Heutzutage werden sie jedoch von etwa 80 Prozent der Landesbevölkerung eingesetzt.

Medizin in fernen Ländern, Dienstag, 3. März, 21.45 Uhr, Planet

Guter Schutz im Alltag

Im Alltag lauern an vielen Ecken kleine Tücken und Gefahren. Im Haushalt ist ein Unfall schnell passiert, beim Einkaufen ist besondere Achtsamkeit gefragt, und auch im Krankenhaus ist nicht immer alles sicher. Die Reporterin Nina Schmidt möchte in der Sendung zeigen, wie sich Menschen im Alltag gut schützen können. Sie berichtet über neue Techniken, an denen Forscher und Wissenschaftler arbeiten und gibt praktische Tipps, beispielsweise zum Thema Feuerlöscher in der Wohnung.

9-mal gut geschützt, Donnerstag, 5. März, 21 Uhr, HR