Kampf gegen Krebs: Neue Verfahren, höhere Heilungschancen

Mögliche Langzeitfolgen der Krebstherapie können so reduziert werden. „Besonders für Kinder mit Hochrisikotumoren haben wir neue Verfahren, die das körpereigene Immunsystem in den Kampf gegen Krebs einbinden. Zu den vielversprechenden Methoden gehören gekoppelte Antikörper, die Tumor- und Immunzellen gezielt verknüpfen, und die CAR-T-Zell-Therapie. Dabei werden T-Zellen im Labor gentechnisch so verändert, dass sie Krebszellen effektiv aufspüren und zerstören. Bei Leukämie im Kindesalter ist das längst ein wichtiger Baustein der Behandlung“, berichtet Dirksen. Die große Herausforderung sei es, solche Erfolge auch bei „soliden Tumoren“ zu erzielen. Sie bilden oft eine Schutzmauer gegen Immunzellen. „Wir erforschen Strategien, um dieses Milieu zu durchbrechen, sodass CAR-T-Zellen oder andere Immunansätze auch hier greifen“, erklärt die Expertin. Eine weitere wichtige Behandlungsmethode ist die Protonentherapie. „Sie trifft den Tumor genauer als herkömmliche Strahlung und kann Spätfolgen reduzieren. Gerade für Kinder ist das ein enormer Fortschritt, weil wachsende Organe bestmöglich geschützt werden sollen“, sagt Dirksen.

Ärzte wissen: Tumorzellen wachsen unkontrolliert durch spezifische Genveränderungen. Das nutzt die „zielgerichtete Therapie“. Diese Krebsbehandlung setzt gezielt wirkende Medikamente ein, wenn eine bestimmte Mutation als Wachstumstreiber der Tumorzellen identifiziert wird. Diese Medikamente blockieren das Tumorwachstum. Das Zentrum für Personalisierte Medizin (ZPM) an der Universitätsmedizin Essen hilft bei der Suche nach einer möglichst maßgeschneiderten, individuellen Therapie für junge wie alte Krebspatienten. Grundlage dafür bilden beispielsweise molekularpathologische Untersuchungen, bei denen Tumorzellen feingeweblich analysiert und auf Mutationen untersucht werden. „Dieser Prozess, den wir ‚Sequenzierung‘ nennen, offenbart genetische Veränderungen, die für eine zielgerichtete Therapie in Frage kommen“, erklärt Pretzell.

Ein wachsendes Feld in der Krebsdiagnostik sind Flüssigbiopsien (Liquid Biopsies). Hierbei wird nach im Blut zirkulierenden Tumorzellen oder Erbmaterial gesucht, was die Überwachung des Krankheitsverlaufs vereinfacht und schonender als wiederholte Gewebeentnahmen ist.

Professorin Uta Dirksen: Gerade im Kindesalter ist die Flüssigbiopsie weniger belastend. Wir können ein umfassenderes Bild der Tumorveränderungen bekommen, da Tumoren meist sehr heterogen sind. Die Datenmengen, die dabei anfallen, sind enorm. Hier setzt künstliche Intelligenz (KI) an: Sie kann in Zukunft wahrscheinlich Auffälligkeiten in Blutwerten in Verbindung mit anderen Untersuchungen – wie etwa bildgebenden Verfahren – viel schneller erkennen und uns Hinweise auf den Verlauf der Erkrankung geben.