| Gesundheit im TV

Das Iliosakralgelenk, kurz ISG, verbindet mit straffen Bändern die untere Wirbelsäule mit dem Becken. Es ist nur wenig beweglich, aber bereits kleine Verschiebungen lösen unter Umständen starke Rückenschmerzen aus. Die Ursache bleibt oft lange im Dunkeln. "Visite" zeigt, wie Krankengymnastik und Training die Schmerzen zurückdrängen.

Visite • Dienstag, 11.6. • 20.15 – 21.15 Uhr • NDR

Kostbares Blut

Jeden Tag werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. Das ist eine ganze Menge und der Vorrat hält in der Regel keine Woche. Einerseits, weil Teile des Blutes nur wenige Tage haltbar sind, und andererseits, weil nur etwa drei Prozent der Deutschen überhaupt spenden. Besonders in der Urlaubszeit im Sommer werden Blutspender dringend gebraucht. Aber wer kann spenden? Und was passiert genau mit dem Blut nach der Spende? "rbb Praxis" klärt auf.

rbb Praxis • Mittwoch, 12.6. • 20.15 – 21.15 Uhr • RBB

Schutz vor Insektenstichen

Jetzt summt und brummt es wieder vor der Tür und um den Terrassentisch. Was die einen freut, weil sie in den schwirrenden Flügeltieren einen Ausdruck intakter Natur sehen, ist für andere Grund zur Sorge, sobald Insekten nach Blut trachten. Denn ihre Stiche können sich entzünden, eine allergische Reaktion auslösen und eine Eintrittspforte für Krankheitserreger sein. "Hauptsache gesund" zeigt, wie man sich schützen kann und sicher und gesund durch den Sommer kommt.

Hauptsache gesund • Donnerstag, 13.6. • 21 – 21.45 Uhr • MDR