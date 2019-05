| Gesundheit im TV

Krampfadern sind schmerzhaft und erhöhen das Risiko für eine Thrombose oder sogar eine lebensgefährliche Lungenembolie. Zur Behandlung der erkrankten Vene setzen viele Ärzte auf eine Lasertherapie. "Visite" nimmt neue Forschungen zum Anlass, das Laserverfahren mit dem klassischen Venenstripping zu vergleichen.

Visite • Dienstag, 21.5. • 20.15 – 21.15 Uhr • NDR

Wege aus der Angst

Angst gehört zum Leben als wichtiges Signal, das vor Gefahren warnt. Allerdings entgleist bei gut 15 Prozent der Deutschen die natürliche Angstreaktion und wird krankhaft. Die rbb-Praxis-Reportage zeigt, wie Patienten Panikattacken wieder loswerden können und sich eine posttraumatische Belastungsstörung erfolgreich behandeln lässt. Außerdem wirft die Sendung den Blick in einen Panikraum, in dem sich Patienten einer Konfrontationstherapie bei Höhenangst stellen.

rbb Praxis • Mittwoch, 22.5. • 20.15 – 21 Uhr • RBB

Die Kraft der frischen Kräuter

Je wärmer es draußen wird, umso mehr wächst auf Wiesen, im Wald und am Wegrand, was im Winter Mangelware war: frische Kräuter. Auch im Garten lassen sich Sauerampfer, Löwenzahn, Knoblauchrauke und Co. ernten. "Hauptsache gesund" forscht nach, was die wilden Kräuter so gesund macht. Der Ratgeber beschäftigt sich auch mit der Fettverteilungsstörung Lipödem und dem Tremor, einer unkontrollierten Muskelbewegung, die nicht nur von Parkinson ausgelöst werden kann.

Hauptsache gesund • Donnerstag, 23.5. • 21 – 21.45 Uhr • MDR