Kur: Körper und Geist stärken

Frau Boller, was bedeutet Kur heute?

Almut Boller: Generell kann man sagen, dass eine Kur in erster Linie der Prävention dient. Es geht darum, Körper und Geist zu ertüchtigen, die Abwehrkräfte zu stärken und sich vor schweren Erkrankungen zu schützen. Bei chronisch Kranken kann das Ziel auch sein, eine Verschlimmerung zu verhindern. Wichtig bei einer Kur ist, dass die Menschen aus ihrem Alltag herauskommen, mindestens drei Wochen lang an einem anderen Ort sind und dort die Zeit bekommen, alte und ungesunde Verhaltensweisen abzulegen und sich neue, positive Aktivitäten anzugewöhnen. Das kann eine Ernährungsumstellung sein oder das Ziel, sich jeden Tag eine halbe Stunde zu bewegen. Der strukturierte Tagesablauf während der Kur hilft ihnen – und sie können wieder zu sich selbst finden.

In welchen Situationen ist eine Kur empfehlenswert?

Es gibt es ein breites Angebot an Kuren für jede Altersgruppe. In der Corona-Zeit haben wir viele Erschöpfungserscheinungen gesehen, besonders bei Alleinerziehenden. Hier kann eine Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Kur helfen. Es tut allen gut, dem stressigen Alltag zu entkommen und neue Kräfte zu sammeln. Auch bei anderen Altersgruppen sind Stress oder psychische Belastung Gründe für eine Kur. Außerdem ist Ernährung ein großes Thema, wenn man etwa an Altersdiabetes denkt. Die natürlichen Heilmittel Luft, Wasser und Erde zielen auf unterschiedliche Erkrankungen. Heilklima mit wohltuender Luft ist etwa gut für Herzpatienten, Solewasser ist geeignet bei Hautproblemen, Moorbäder können bei Arthrose oder Rheuma helfen.