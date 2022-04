Kurkuma kann helfen bei Arthroseschmerzen

"Ich möchte keine Schmerztabletten mehr gegen meine Kniearthrose einnehmen. Auch nicht über einen kurzen Zeitraum", erklärte mir eine 68-jährige Patientin mit einem akuten Arthroseschub vor einigen Tagen in meiner Sprechstunde. "Können Sie mir Tipps für alternative Methoden zur Schmerzlinderung geben?", fragte mich die Rentnerin. So wie sie scheuen viele meiner Patienten davor zurück, vorübergehend Schmerztabletten einzunehmen. Sie möchten möglichst mit natürlichen Heilmethoden ihre Gelenkarthrose lindern. "Es gibt verschiedene Therapien, die sie ausprobieren können", antwortete ich meiner Patientin.

Pflanzliche Mittel spielen, aufgrund ihrer Verträglichkeit und weil sie nebenwirkungsfrei sind, eine große Rolle in der Therapie gegen Kniearthrose. Bestimmte entzündungshemmende Pflanzenstoffe, wie sie beispielsweise in der Hagebutte oder den Gewürzen Kurkuma und Pfeffer vorkommen, können tatsächlich ähnlich gut bei Arthrose wirken wie Medikamente. Das hat eine Studie der Isfahan University of Medical Sciences untersucht. Sie wies die schmerzlindernde Wirkung von drei kombinierten Pflanzenstoffen auf Kniearthrose nach.