Lipödem oder Übergewicht?

„Habe ich ein Lipödem oder ist es nur Übergewicht?“ – mit dieser Frage kam kürzlich eine 32-jährige Patientin in meine Sprechstunde. Sie war kürzlich Mutter geworden. Ihr Problem: Seit Monaten nahm sie kontinuierlich an Armen und Beinen an Volumen zu. Nach gründlicher Untersuchung teilte ich ihr meine Diagnose mit: „Sie leiden in der Tat an einem Lipödem.“