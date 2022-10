Metabolisches Syndrom: So werden Sie es wieder los

Am Donnerstag, 20.10., informiert Dr. Matthias Riedl aus der beliebten NDR-Serie "Die Ernährungs-Docs" im Rahmen unserer Aktionswoche hier auf Instagram live von 18 Uhr bis 19 Uhr darüber, was es mit dem gefährlichen "metabolischen Syndrom" auf sich hat. Und welche Möglichkeiten es gibt der Gesundheitsgefahr vorzubeugen. "Öfter Gemüse statt Fleisch", empfiehlt der Ernährungs-Doc. Hier können auch Gesundheits-Apps hilfreich sein. Uns hat er vorab schon einige Fragen beantwortet.

Risikofaktoren sind:

Stress

Psychische Störungen

Körperliche Inaktivität

Erhöhte Menge an Viszeralfett

Schlafprobleme

Chronische Niereninsuffizienz

Polyzystisches Ovarialsyndrom mit Unfruchtbarkeit

Nicht-alkoholische Fettleber

Alkoholkonsum

Nikotin

Wie viele Deutsche sind davon betroffen und wie merkt man es überhaupt?

Die Prävalenz des metabolischen Syndroms in Deutschland wurde bis heute nur in wenigen Querschnittstudien untersucht. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sind zwischen 19,8 und 23,8 Prozent der Erwachsene im Alter von 18 bis 99 Jahren davon betroffen. Davon 22,7 bis 26,6 Prozent bei Männern und 18,0 bis 21,0 Prozent bei Frauen in Deutschland. Dabei lassen sich Unterschiede je nach Region feststellen. So kommt es zum Beispiel, bei ostdeutschen Frauen (21,1 Prozent) häufiger vor, als bei westdeutschen Frauen (17,7 Prozent).