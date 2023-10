Mit gutem Gewissen genießen

Bio-Sauna, Yoga, CO2 -Ausgleich: Nachhaltigkeit ist auch in der Wellnessbranche ein großes Thema. Doch was macht nachhaltige Wellness aus? Wir geben einen Überblick.

Nachhaltigkeit wird den Deutschen immer wichtiger. In den stromintensiven Wellnesseinrichtungen ist das allerdings nicht immer so einfach umzusetzen. Glücklicherweise schreiben sich heutzutage immer mehr Betriebe das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne und bieten ihren Gästen so die Möglichkeit, Wellness ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Doch das ist nicht der einzige Vorteil für Wellness-Fans, denn nachhaltige Angebote sind meist auch besser für die Gesundheit. Das betrifft vor allem Saunagänge: Oftmals werden Aufgüsse verwendet, in denen künstliche Aromen enthalten sind, die den Geruch verstärken sollen.