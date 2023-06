Mobbing – was macht das mit der Kinderseele?

Vor ein paar Wochen suchte mich ein Vater mit seinem vierjährigen Sohn in meiner Sprechstunde auf. „Mein Sohn klagt heute über heftige Bauchschmerzen. Weil das in letzter Zeit häufiger vorkommt, mache ich mir inzwischen Sorgen“, berichtete er mir. „Gibt es etwas, das sich im Leben Ihres Sohnes in letzter Zeit verändert hat?“ fragte ich den Vater, nachdem ich den Jungen eingehend untersucht hatte. Da schüttete der Vater mir sein Herz aus: „Da ist ein anderer Junge in der Kita, der meinen Sohn drangsaliert und ihn sogar erpresst, beispielsweise mit Sätzen wie: ‚Gib mir deine Holzeisenbahn, sonst spiele ich nicht mehr mit dir.‘“ Ich wandte mich an den Vierjährigen. „Möchtest du mir erzählen, was der andere Junge in der Kita macht?“, fragte ich. „Der haut oder schubst mich auch“, antwortete mir der Junge. „Und immer genau dann, wenn die Erzieherinnen es nicht sehen. Mein Sohn will deshalb schon gar nicht mehr in die Kita. Er sagt, ihm sei übel, er schläft nachts schlecht und wacht immer wieder auf“, ergänzte der Vater.