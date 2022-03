Muss es immer ein Antibiotikum sein?

Wegen eines grippalen Infekts stellte sich vor wenigen Tagen ein 38-jähriger Unternehmer in meiner Sprechstunde vor. "Ich kann es mir nicht leisten, drei Tage lang krank im Bett zu liegen. Ich werde in der Firma gebraucht. Bitte verschreiben Sie mir ein Antibiotikum", forderte er mich mit flehendem Blick auf. Doch diesen Wunsch konnte ich ihm nicht erfüllen.

"Antibiotika sind keine Medikamente, die ich bei einem harmlosen grippalen Infekt verschreibe", erklärte ich meinem Patienten und fügte hinzu: "Ich kann Ihren Wunsch nachvollziehen, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Aber, um es mal ganz klar zu sagen: Antibiotika gehören zu einer Medikamentengruppe, die eine klare Indikation braucht, um verschrieben zu werden."

Antibiotika werden nur eingesetzt, wenn es sich um einen Infekt handelt, der durch Bakterien ausgelöst wurde. Dazu gehört beispielsweise die durch Pneumokokken verursachte Lungenentzündung. Hier muss der Arzt mit einer antibiotischen Therapie den betroffenen Patienten behandeln. Aber diese Medikamente wirken nicht nur gegen die gefährlichen Bakterien, sondern auch gegen köpereigene nützliche Bakterien und haben somit auch viele, unschöne Nebenwirkungen. Bei zu häufiger und falscher Anwendung kommt es im schlimmsten Fall zu einer Antibiotikaresistenz. Das Medikament verliert an Heilkraft. Deswegen gilt der Spruch: so oft wie notwendig und so selten wie möglich.