Nesselsucht – wenn ein Hautausschlag das Leben zur Hölle macht

Nesselsucht kann die Lebensqualität von Betroffenen stark beeinflussen. Was Sie dagegen tun können und warum es so wichtig ist, zum Arzt zu gehen, erklärt Doc Fischer.

Es müssen schreckliche Schmerzen sein, dachte ich, als ich von dieser Patientengeschichte zum ersten Mal hörte: „Mal ist es nur ein Ausschlag, mal sind es Quaddeln, mal sind es so richtige Beulen, die mit Wasser unterlegt sind. Die tun dann auch weh. Und von einem Tag auf den anderen gehen die weg und kommen woanders wieder. Das kann am Knie sein, das kann an den Händen sein oder im Gesicht oder an der Lippe. Dann ist plötzlich das ganze Dekolleté voll. Dann ist mal der ganze Bauch voll“, berichtete eine 62-Jährige in meiner Gesundheitssendung. Die leidenschaftliche Schwimmerin konnte sogar ihr Hobby eine Weile nicht ausüben, weil sie mit dem Ausschlag nicht ins Schwimmbad und in die Öffentlichkeit wollte.