Nikotin schädigt die Augen erheblich

Die Seniorin kommt mindestens einmal im Jahr in meine Praxis. Neben ihren aktuellen Problemen beim Sehen leidet sie noch an einigen anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck, grenzwertigen Cholesterinwerten und ist zudem ein wenig übergewichtig. Außerdem ist die 81-Jährige eine langjährige Raucherin. Sie raucht mindestens zehn Zigaretten am Tag.

Der Zusammenhang zwischen dem Auftreten und dem raschen Fortschreiten einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und Rauchen wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Studien nachgewiesen. So liegt einer US-Studie zufolge bei der altersbedingten Makuladegeneration das Erkrankungsrisiko bei aktiven Rauchern um 83 Prozent über dem von Nichtrauchern. Und sogar noch Jahre nach einem Rauch-Stopp ist das Risiko für eine AMD bei Rauchern deutlich erhöht. Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass sich viele andere Augenerkrankungen, wie der Graue Star (Cataract), die diabetischen Netzhautveränderungen, das trockene Auge, Durchblutungsstörungen des Auges und der Grüne Star (Glaukom) unter dem Einfluss von Nikotin zumeist deutlich verschlechtern.