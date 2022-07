PMR: Mit Anspannung zur Entspannung

Stress, Nervosität und innere Unruhe betreffen viele Berufstätige. Kürzlich suchte mich ein 34-jähriger Jurist in meiner Sprechstunde auf. Er hatte eine verantwortungsvolle berufliche Tätigkeit übernommen und kam seitdem auch nachts nicht mehr zur Ruhe.

"Mein neuer Job macht mir Spaß, aber er ist auch stressig. Ich komme nur noch schlecht in den Schlaf, bin unruhig und nervös, weil ich nachts darüber nachdenke, ob und wie ich die Aufgaben am nächsten Tag erfolgreich bewältige", berichtete mir der Patient. "Wenn Sie Ihre Schlafstörungen auf Stress zurückführen, dann empfehle ich Ihnen die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen", erklärte ich dem 34-Jährigen.

Man könnte die Methode der Progressiven Muskelrelaxation, kurz PMR, unter dem Motto "Erst heftig, dann ruhig" zusammenfassen. Bei der PMR nutzt man die Erkenntnis, dass es leichter ist, über eine Anspannung in die Entspannung zu kommen. "Sie kennen das sicherlich von Ihrem Alltag: Wenn Sie tagsüber körperlich aktiv waren, fallen Sie abends müde ins Bett. Wenn sie allerdings den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, fällt es Ihnen schwerer, in den Schlaf zu kommen. Wenn wie bei Ihnen Stress und innere Unruhe hinzukommt, ist die PMR besonders gut geeignet, denn sie führt nicht nur zu mehr Ruhe und Ge-lassenheit, sondern verbessert auch allgemein die Stressverträglichkeit", erklärte ich dem Patienten.