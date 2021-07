Pollenallergie über den Darm lindern

Vor einigen Tagen fragte mich eine 45-jährige Patientin in meiner Sprechstunde, wie sie endlich ihre starke Pollenallergie in den Griff bekommen könnte. "Ich habe schon alle Therapien ausprobiert. Nichts wirkt wirklich. Jedes Jahr leide ich fürchterlich unter meiner Allergie, die sich anfühlt wie eine heftige Erkältung: eine triefende Nase, Kratzen im Hals und juckende Augen. Besonders belastend ist es dieses Jahr, weil ich bei den Symptomen ständig befürchte, an COVID-19 erkrankt zu sein", erklärte mir die Patientin.