Polyneuropathie – wenn die Nerven verrücktspielen

Polyneuropathie ist eine neurologische Erkrankung, bei der Nerven an Händen und Füßen geschädigt sind . Doc Fischer erklärt, was die Auslöser der Krankheit sind.

Es kommt ganz plötzlich: Von einem Tag auf den anderen hat der passionierte Wanderer Probleme mit seinen Füßen. „Morgens nach dem Aufstehen merkte ich, oh, irgendwas stimmt bei mir nicht. In den Füßen, in den Beinen, da war ein richtiges Taubheitsgefühl, ein Kribbeln. Und da bekam ich schon ein bisschen Panik“, erzählt der pensionierte Berufsschullehrer in meiner Sendung.

Er vermutet einen Bandscheibenvorfall und geht zum Orthopäden. Doch den schließt der Fachmann aus. Erst in einem Fachzentrum einer großen Klinik erhält er die richtige Diagnose: Polyneuropathie, eine neurologische Erkrankung, bei der Nerven an Händen und Füßen geschädigt sind und daher wichtige Empfindungen wie Schmerzen nicht weitergeleitet werden.

Das Kribbeln in den Füßen und Beinen ist ein typisches Anfangssymptom. Dazu kommen bei vielen Patienten ein Pelzigkeitsgefühl an den Ballen und das Gefühl, wie auf Watte zu laufen. Viele haben zudem Schmerzen. Sind von der Polyneuropathie dann irgendwann Nervenfasern betroffen, die für Bewegung zuständig sind, kann es auch zu Lähmungen kommen.

Die Behandlung setzt deshalb vor allem bei den Ursachen an. Zusätzlich können auch Schmerzmittel eingesetzt werden. Neben einer gesunden Lebensweise setzt der pensionierte Berufsschullehrer auf viel Bewegung und Sport. Dreimal pro Woche geht er in ein Fitnessstudio, trainiert Muskulatur und Gleichgewicht: „Ich bin eigentlich ein Optimist und möchte den Kopf nicht in den Sand stecken. Wenn es so bleibt, dann danke ich Gott, dass ich weiterhin leben und meine Wanderungen machen kann.“ Sein Ziel für dieses Jahr: eine Wanderung am Gardasee – trotz Polyneuropathie.