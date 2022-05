Radfahren trotz Arthrose: Darauf sollte man achten

Wie so viele Menschen mit Arthrose neigte sie dazu, die schmerzenden Gelenke zu schonen, statt zu belasten. "Selbst bei Knie-Arthrose ist das Radfahren generell kein Problem. Sie müssen aufgrund des bei Ihnen festgestellten Gelenkverschleißes keinerlei Bedenken haben, sich sportlich zu betätigen. Zudem ist Bewegung an der frischen Luft gut für die Seele", versicherte ich ihr.

Meiner Arthrose-Patientin empfahl ich zudem, beim Radfahren auf ihre Körperhaltung zu achten. Mein Tipp: Am besten in einem Fachgeschäft Sitzhöhe, Kniewinkel und Fußposition prüfen lassen – bei einer optimalen Einstellung sollte so schmerzfreies Radeln möglich sein. Vermeiden sollte man darüber hinaus, zu stark in die Pedale zu treten: besser möglichst leichte Gänge wählen und somit die Belastung fürs Kniegelenk niedrig halten. Für Patienten mit fortgeschrittener Knie-Arthrose bietet ein E-Bike eine gute Alternative.