Rauchen Zähne Auswirkung: Zahnärztin erklärt: So schlimm ist Rauchen für die Zähne wirklich

Wer häufig zur Zigarette greift, der gefährdet auch seine dentale Gesundheit erheblich. Denn durch das gefäßverengende Nikotin wird das Zahnfleisch schlechter durchblutet und Heilungsprozesse im Mundraum verlangsamen sich. Darüber hinaus schwächt permanenter Nikotingenuss das Immunsystem, was das Parodonitum, also den gesamten Zahnhalteapparat, anfälliger für Bakterien macht. „Dadurch erhöht sich das Risiko einer Parodontitis“, erläuterte ich ihm. Wie Studien belegen, sind Raucher von dieser chronischen Entzündung des Zahnbetts weitaus häufiger als andere Menschen betroffen.

Erwiesen ist darüber hinaus, dass sich Rauchen auch negativ auf Speichelmenge-, und Zusammensetzung auswirkt, was wiederum Zahnerkrankungen fördert. Denn zu 95 Prozent aus Wasser bestehend, sorgt dieser natürliche „Schmierstoff“ dafür, dass die gesamte Mundhöhle feucht gehalten wird, was die Schleimhäute vor dem Austrocknen schützt. Zudem tötet Speichel Krankheitserreger wie Bakterien in der Mundhöhle ab, neutralisiert zahnschmelzgefährdende Säuren und versorgt die Zähne mit Kalzium. Nicht nur unsere echten Zähne leiden unter der Nikotinsucht. Selbst künstlichen Zahnwurzeln setzt Nikotin zu. Menschen, die regelmäßig rauchen, leiden vermehrt unter Periimplantitis, weiß ich aus jahrelanger Praxiserfahrung. Diese chronische bakterielle Infektion greift nicht nur das Zahnfleisch an, sondern kann auch Bereiche des Kieferknochens schädigen.