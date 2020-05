| Arzt-Kolumne

Von Charlotte Kleen

"Mein Hausarzt hat mir ein chronisches Erschöpfungssyndrom attestiert. Außerdem kann ich überhaupt nicht mehr 'einfach so' einschlafen und werde dauernd wieder wach. Dadurch wird mein Alltag als berufstätige Mutter noch anstrengender. Den Schlaf zu verbessern, das ist mein wesentliches Kurziel", erklärte mir vor einigen Wochen beim Erstgespräch eine 35-jährige Patientin mit zwei Kindern, die ihre dreiwöchige Mutter-Kind-Kur im DRK-Kurzentrum Carolinensiel antrat.

Seelische Belastungen, Schlaflosigkeit, chronische Überlastung als Mutter und Berufstätige, aber auch häusliche Gewalt und Eheprobleme sind gerade in Krisenzeiten ein Thema. Auch und gerade Mütter in Elternzeit berichten, den Alltagsanforderungen nur noch hinterherzulaufen. Für Betroffene ist eine Muter-Kind-Kur eine hervorragende Möglichkeit, praktische Anregungen für die Bewältigung ihres Alltags mit der Familie zu bekommen. Außerdem erhalten unsere Gäste einen individuellen Kurplan, der entsprechend auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen ist.

Hilfe bei Schlafstörungen

Um eine optimale und nachhaltige Kurmaßnahme durchführen zu können, müssen die Patientinnen vor Antritt der Kur bereits Vorarbeit leisten und einen Fragebogen ausfüllen. Dieser ergänzt das ärztliche Attest des Kurantrages beim Kostenträger. In Carolinensieler Mutter-Kind-Kuren wird die Beschäftigung mit Schlafstörungen und die Stärkung der eigenen Selbsthilfefähigkeit professionell angeleitet. So auch erfolgreich bei der 35-jährigen Mutter. Sie konnte durch eine Verbesserung der Schlafhygiene und durch die Auszeit an der Nordsee ihre Einschlaf- und Durchschlafstörungen in den Griff bekommen.