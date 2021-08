Riccarda Kolb: "Yoga hat einen wundervollen mentalen Effekt"

Riccarda Kolb betreibt seit zwölf Jahren mit karmakarma in Düsseldorf eines der größten Yoga-Studios in Deutschland und hat sich bundesweit einen Namen als Yoga-Lehrerin, Stress-Präventions-Coach und Autorin gemacht. Wie sie zum Yoga gekommen ist und warum Yoga auf vielen Ebenen hilfreich sein kann, hat sie uns im Interview verraten.

Wer bist Du und wie bist Du zum Yoga gekommen?

Mein Name ist Riccarda Kolb und ich bin 50 Jahre alt. Ich bin Yoga-Studio-Besitzerin des karmakarma Yoga-Studios in Düsseldorf. Seit zwölf Jahren unterrichte ich dort und auch online Yoga mit ganz viel Freude und Leidenschaft. Da ich die Vielfalt des Lebens liebe, bin ich darüber hinaus Yoga-Lehrer-Ausbilder, Stress-Präventions-Coach, Aura-Reader, Energy-Mentor und Autorin. Während meines Jura-Studiums konnte ich nachts nicht mehr schlafen und habe in dieser Zeit etwas gesucht, das mir wieder eine ruhigen, tiefen Schlaf beschert, Damals bin ich bei Yoga und autogenem Training gelandet. Und das was Yoga mit mir gemacht hat, körperlich und mental, hat mich seitdem nie wieder los gelassen. Ich war durch Yoga sofort spürbar gelassener und ruhiger und hatte endlich wieder die Möglichkeit zu schlafen und voller Energie aufzuwachen. Yoga hilft mir auch tagsüber fokussiert und konzentriert zu sein. Einfach magisch! Es war genau das, was ich gesucht hatte.

Yoga kann den Menschen auf ganz vielen Ebenen helfen. Die meisten starten wegen der körperlichen Komponente. Yoga kräftigt, stärkt und gleichzeitig dehnt es den Körper und macht ihn flexibler. Das sind Effekte, die man sofort spürt. Man fühlt sich kraftvoller in der Haltung, hat keine Rückenbeschwerden mehr und fühlt sich während des Tages einfach größer. Zusätzlich hat Yoga auch einen wundervollen mentalen Effekt. Man wird liebevoller zu sich, achtsamer und gleichzeitig gelassener und entspannter. Das Schönste am Yoga für mich ist, dass es meinen Kopf wieder ganz klar macht. Wenn ich an meinem Schreibtisch manchmal nicht mehr weiß wo ich anfangen soll, stelle ich mich in die Position des Baumes und mein Kopf ordnet dann die Prioritäten wieder ganz klar.

Muss ich bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen oder gibt es eine Altersgrenze?

Jeder, der atmen kann, kann Yoga praktizieren. Es ist ein Irrglaube, dass man Yoga nur machen kann, wenn man beweglich ist. Durch Yoga wird man beweglicher, das stimmt. Aber körperlich oder alters-technisch gibt es für Yoga kein Limit. Das ist das absolut wundervolle am Yoga. Jeder kann hier und jetzt und sofort starten. Ich finde es braucht einen liebevollen, kompetenten Yoga-Lehrer und eine Yogamatte und los geht es.

Sind die Kurse für Anfänger oder für Fortgeschrittene?

Unsere Online-Kurse sind auf Anfänger und gleichzeitig auf Fortgeschrittene zugeschnitten. Im Yoga kann man das als Lehrer sehr gut kombinieren. Der Einsteiger kann bis zu seinem optimalen Moment gehen und der Fortgeschrittene kann noch eine Kleinigkeit ergänzen. Und noch etwas: Im Yoga ist derjenige Fortgeschritten, der die ganze Yogastunde ruhig und tief atmet. Das lernen wir zusammen in unseren Online-Stunden. Es geht nicht darum sich wie eine Brezel zu verbiegen.

Welche technischen Voraussetzungen gibt es für die Online-Kurse?

Für unsere Online-Kurse stellen wir einen Link über den Anbieter Zoom zur Verfügung. Der Interessierte kann Zoom kostenlos auf sein Handy oder seinen Laptop laden und damit den Link öffnen und mich über Video hören und sehen.

Wie ist der organisatorische Ablauf und der Ablauf der einzelnen Kurseinheiten?

Unsere Kurseinheiten sind 45 Minuten lang. Und jede Einheit hat ein Thema. Wir starten mit Atemübungen und eine Aufwärmphase und dann geht es in die Kräftigung und Entspannung. Für den Ablauf brauchen wir nicht mehr als eine Anmeldung über eine Mail-Adresse. Zehn Minuten vor dem Start des Kurses schicken wir den Link an die Teilnehmer, so dass sich jeder in Ruhe einloggen kann.

Was brauche ich für die Teilnahme?