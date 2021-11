Richtig Fieber messen

Im Video erklärt

Einmal Diabetes, immer Diabetes – das gilt nicht mehr

Immer mehr Menschen erkranken an Diabetes Typ II. Schuld sind in der Regel ein ungesunder Lebensstil und Übergewicht. Doch es gibt auch gute Nachrichten, wie Prof. Dr. Stephan Martin im Video erklärt. Denn die These "Einmal Diabetes, immer Diabetes" gilt nicht mehr.

MEHR