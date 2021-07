Rückenschmerzen: Das Kreuz mit dem Kreuz

Die Ursachen hierfür liegen vor allem in unserem modernen Lebenswandel begründet, zu dem Bewegungsmangel, Übergewicht oder Tätigkeiten am Schreibtisch gehören. Auch schweres einseitiges Heben oder genetische Faktoren können eine Rolle spielen. Mit der Zeit gegangen sind allerdings auch die Behandlungsmöglichkeiten. Antelmann: "Die Therapiemethoden haben sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert. Es wird nicht mehr so schnell operiert. Stattdessen werden die Patienten zunächst konservativ behandelt – zum Beispiel mit Physiotherapie, mit ambulantem Rehasport, in der stationären Rehaklinik oder im Fitnessstudio. Es hat sich gezeigt, dass bessere Mobilität und verbesserte Stabilität die Wirbelsäule ‚sichern‘."