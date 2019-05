| Telefonaktion

Apothekerin Julia Meidel, Ring-Apotheke in Neumünster Telefon: 0800/12 34-332*

Apotheker Dr. Alfred Stuhler, Neue Apotheke in Blaubeuren Telefon: 0800/12 34-331*

Apotheker Thomas Kelz, Punkt-Apotheke in Bocholt Telefon: 0800/12 34-330*

Große Telefonaktion von prisma: Sie wollen wissen, wie Sie gut ein- und durchschlafen können? Stellen Sie Ihre Fragen – unsere Experten geben Antwort.

Gute Nacht – für viele Menschen ist dieser Wunsch oft nur ein Traum. Denn in Deutschland leiden mehr als 20 Millionen Menschen unter Einschlaf- und Durchschlafproblemen. Schlafstörungen können unterschiedliche Ursachen haben: Deshalb gilt es, diesen auf die Spur zu kommen. Apotheker können dabei helfen, wirksame Therapien zu finden. Sie kennen sich aus mit der Wirkungsweise von Pflanzen und Medikamenten. Und wissen, warum es unter Umständen mit dem Schlafen nicht klappt.

Warum ist es sinnvoll, auf üppiges Essen sowie auf Alkohol- und Kaffeekonsum vor dem Schlafengehen zu verzichten? Welche natürlichen Schlafmittel gibt es? Und wieso kommen Senioren, die mittags ein langes Nickerchen machen, am Abend nicht zur Ruhe? Drei erfahrene Apotheker stehen Ihnen am 23. Mai zwischen 14 und 16 Uhr kostenlos am Telefon zur Verfügung.

Die Apotheker Thomas Kelz, Dr. Alfred Stuhler und Julia Meidel geben Ihnen nützliche Tipps rund um erholsamen und gesunden Schlaf.