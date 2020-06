| Gesundheit im TV

Müde? Kraftlos? Erschöpft? Viele Menschen leiden darunter, dass ihnen die Energie fehlt. Gründe gibt es viele: Krankheit, Stress, schlechter Schlaf. Aber auch die falsche Ernährung kann zu Erschöpfung führen. In der Sendung wird das Problem aufgegriffen und an Fallbeispielen erklärt, wo die Ursachen liegen und was man dagegen machen kann.

rundum gesund, Montag, 6. Juli, 20.15 Uhr, SWR

Wie gesund ist Milch?

Moderator und Mediziner Dr. Carsten Lekutat befasst sich mit dem Thema Milch – und besucht dafür die Quelle. Auf einem Ziegenhof in Sachsen-Anhalt lässt er sich zeigen, wie die Milch gewonnen wird und wie aus ihr Käse hergestellt wird. Der eignet sich allerdings nicht für jeden, denn es gibt Menschen, die unter Laktose-Intoleranz leiden und keine Milch vertragen. Die Auswirkungen der Intoleranz werden ebenso unter die Lupe genommen wie Alternativen zur herkömmlichen Milch – beispielsweise aus Soja, Hafer oder Lupine.

Hauptsache gesund extra, Donnerstag, 9. Juli, 21 Uhr, MDR

Vitamine in Tablettenform

Nahrungsergänzungsmittel und künstliche Vitamine boomen: Mehr als eine Milliarde Menschen sollen zu ihnen greifen. Was sie da aber genau zu sich nehmen, wissen viele nicht. In der Dokumentation wird ein kritischer Blick auf die Vitaminpräparate geworfen. Halten sie, was sie versprechen? Was sind die Langzeitwirkungen? Wie sollten die Vitamine eingenommen werden? Welche Vitamine benötigen wir? Und wie wirken sie? Beleuchtet werden auch die Gefahren von Überdosierungen, zum Beispiel bei Vitamin D.

Vitamania, Freitag, 10. Juli, 9.50 Uhr, ARTE