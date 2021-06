Schnappfinger oder schnellender Daumen: Ursachen, Symptome, Behandlung

"Jeder Handgriff wird für mich zur Qual. Beim Greifen springt mein Daumen seit Kurzem schmerzhaft hin und her. Richtig schlimm geworden ist es nach der Gartenarbeit am Wochenende. Seitdem kann ich meinen Daumen gar nicht mehr frei bewegen. Ich muss immer erst kräftig an ihm ziehen, und erst dann geht er schnappartig wieder in die richtige Position", beschrieb mir eine 65-jährige Patientin kürzlich ihre Beschwerden.