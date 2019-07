| Gesundheit im TV

Sex belebt den Kreislauf, stärkt die Immunabwehr und verbrennt so viele Kalorien wie eine Joggingrunde. Doch Experten zögern, Sex in ein Programm für gesunde Lebensführung aufzunehmen, denn Sexualität ist individuell und hat auch psychische Facetten. Sexual- und Beziehungsforscher diskutieren in der Sendung über das Thema.

Meryns Sprechzimmer • Samstag, 13.7. • 17 – 17.45 Uhr • ARD alpha

Schlaganfall: jede Minute zählt

Wenn jüngere Menschen einen Schlaganfall erleiden, werden die Symptome oft nicht richtig gedeutet. Das erfuhr auch Miriam Weingärtner. Die damals 34-Jährige kam im Urlaub auf Ibiza mit Schwindel und Sprachstörungen ins Krankenhaus. Die erste Vermutung der Ärzte: Alkohol oder Drogen. Experte Dr. Jochen Müller beantwortet Fragen nach Ursachen und Vorbeugung und erklärt, wie Betroffene oder Begleiter einen Schlaganfall erkennen können, um möglichst schnell zu handeln.

rundum gesund • Montag, 15.7. • 20.15 – 21 Uhr • SWR

Trainieren für gesunde Füße

Viele schmerzhafte Hüftprobleme rühren von den Füßen. Häufig scheint eine Operation der einzige Ausweg zu sein. Doc Esser sucht andere Wege: trainieren statt operieren! Mit Proficoach Lars Lienhard beweist er, dass Fußtraining im Kopf beginnt. Beim Barfußlaufen steht der Doc ganz auf seinen eigenen Füßen und muss eine besondere Challenge meistern. Und er schaut sich das Schuhwerk an: Welche Treter sind echte Fuß-Fallen? Doc Esser zeigt: Gesunde Füße haben wir selbst in der Hand!

Doc Esser – der Gesundheits-Check • Dienstag, 16.7. • 18.15 – 18.45 Uhr • WDR