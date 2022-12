So wichtig ist der Beipackzettel

Mit ein paar Tipps ist es gar nicht schwer, die hilfreichen Informationen für eine sichere Anwendung zu finden und sich beispielsweise nicht von den vielen Angaben zu Nebenwirkungen verunsichern zu lassen. Medikamentenhersteller müssen im Beipackzettel alle Informationen aufführen, die für eine sichere Anwendung des Arzneimittels wichtig sind. Der Beipackzettel ist für die Anwender eines Medikamentes verfasst, also in erster Linie für Menschen ohne medizinisches Fachwissen. Er ist immer gleich aufgebaut. Das erleichtert die Orientierung. So müssen im Beipackzettel in Abschnitt 4 immer alle Nebenwirkungen aufgeführt werden. Oft stehen die schwerwiegenden Nebenwirkungen am Anfang des entsprechenden Kapitels im Beipackzettel. In anderen Fällen stehen die Nebenwirkungen, die am häufigsten beobachtet wurden, am Anfang des Kapitels. In den Beipackzetteln müssen alle beobachteten Nebenwirkungen aufgelistet werden, auch wenn nicht sicher ist, ob sie mit dem Medikament zusammenhängen. Dadurch wird die Liste möglicher Nebenwirkungen oft sehr lang – auch bei Medikamenten, die von den allermeisten Anwenderinnen und Anwendern gut vertragen werden.