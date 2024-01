Sole hilft bei Asthma und Arthrose

„Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mehr für meine Gesundheit zu tun und mit dem Joggen wieder anzufangen. Aber dann machten mir mein Husten, mein chronisches Asthma und meine Kniegelenkschmerzen einen Strich durch die Rechnung. Können denn Soleanwendungen wirklich alle meine Beschwerden verbessern?“ Das fragte mich vor einigen Tagen eine 46-jährige Bürokauffrau etwas skeptisch. Sie war von ihrem Hausarzt ermutigt worden, eine ambulante Badekur zu machen. Jetzt saß sie bei mir in der Sprechstunde, um ihre Therapiemöglichkeiten zu besprechen. „Soleanwendungen sind in der Tat als effektive und natürliche Methode geeignet, Ihre Beschwerden zu lindern“, bestätigte ich der Patientin.

Als Therapie verschrieb ich der 46-Jährigen einen täglichen Spaziergang an unsere Gradierwerke und tägliche Soleinhalationen. Mehr als 600.000 Liter salzhaltiges Solewasser rieseln täglich an den Schwarzdornwänden herunter. Auf diese Weise können die Aerosole, das heißt salzhaltige Wassertröpfchen, tief in die Lunge eindringen. „Der Effekt stellt sich sehr schnell ein. Durch die Inhalation können Sie besser abhusten und der Hustenreiz wird gelindert. Die Lungenfunktion wird gestärkt. Der Sauerstofftransport ins Blut erhöht sich“, erklärte ich der Patientin.