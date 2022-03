Spannungskopfschmerzen: Ursachen und Symptome

Arzt-Kolumne

Muss es immer ein Antibiotikum sein?

Wegen eines grippalen Infekts stellte sich vor wenigen Tagen ein 38-jähriger Unternehmer in meiner Sprechstunde vor. "Ich werde in der Firma gebraucht. Bitte verschreiben Sie mir ein Antibiotikum", so sein Wunsch, den ich ihm nicht erfüllen konnte.

