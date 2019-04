| Medi-Check

Die meisten Fachmediziner sind sich einig, dass ein zu hoher Cholesterinspiegel das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Ein wirksames Gegenmittel sind so genannte Statine, eine Gruppe von Medikamenten, die den Cholesterinspiegel senken. Statine werden älteren Menschen jedoch häufig nicht verschrieben, weil sie ihre volle Wirkung erst nach mehreren Jahren entfalten. Eine aktuelle Auswertung von 28 Studien zeigt nun, dass Statine auch bei Senioren im Alter von 75 Jahren und darüber die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich senken. Die Wirkung ist zwar nicht ganz so ausgeprägt wie bei jüngeren Menschen, aber da in höherem Alter mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten, profitieren unter dem Strich eventuell sogar mehr Menschen von der Behandlung als in jüngeren Altersgruppen