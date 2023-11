Stress? Tief atmen, sofort entspannen

„Ich fühle mich schnell überfordert und gestresst und gerate dann in Panik. Was kann ich als schnelle Soforthilfe dagegen machen?“ Mit müden Augen schaute mich meine 37-jährige Patientin an, die mich eigentlich wegen Schlafstörungen konsultiert hatte. Abgesehen davon, dass langfristig bei chronischer Überforderung nur eine Änderung des Lebensstils hilft, kann das bewusste Atmen in akuten stressigen Situationen entspannend und entschleunigend wirken.