Stummer Hirninfarkt – unbemerkte Schlaganfälle können gefährlich sein

Diagnose Schlaganfall – ein Horror! Mit einer schnellen Behandlung kann Patienten aber geholfen werden. Was viele nicht wissen: es gibt auch sogenannte „stumme Hirninfarkte“, die von den Patienten unbemerkt ablaufen und nur zufällig entdeckt werden.

So war es auch bei der Patientin aus meiner Sendung, die wegen hartnäckiger Ohrenschmerzen einen MRT-Termin hatte, um eine Erkrankung des Hörnervs auszuschließen. Doch das MRT offenbarte etwas ganz Anderes: einen Schlaganfall. „Ich hatte keine auffälligen Symptome, dass ich dachte, da ist etwas nicht in Ordnung“, beschreibt die 64-Jährige die Tage vor dem MRT. Die Diagnose schockiert sie, denn sie ist sportlich, fühlt sich fit und gesund. Der Schlaganfall muss nur wenige Tage oder sogar nur Stunden vor dem MRT passiert sein – das können die Mediziner auf den MRT-Bildern erkennen. Für die Patientin ist der Zufallsbefund ein Glück, denn nun suchen die Mediziner nach der Ursache für ihren Schlaganfall. Studien zeigen, dass das Schlaganfallrisiko von Patienten, die bereits einen stummen Hirninfarkt hatten, mehr als doppelt so hoch ist.