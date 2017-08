| Tipps der Woche

Gesundheit im TV: Superfoods und Nierensteine

Von Ann-Luca Heveling

Superfood gilt als Verkaufsschlager unserer Zeit. Mit Hilfe von Wunder-Beeren, Samen und Blättern aus aller Welt werden Milliarden-Umsätze gemacht. Der Superfood-Markt boomt und verspricht ein längeres und auch ein gesünderes Leben. Doch sind diese Lebensmittel wirklich so gesund oder soll mit ihnen hauptsächlich Geld gemacht werden? Die Tricks mit Superfood und Vitaminen – Eingenommen und abgezockt, 28. August, 21 bis 21.45 Uhr, im NDR.

Was tun bei Nierensteinen? Nierensteine sind nicht zu unterschätzen. Sie sind nicht nur schmerzhaft, sondern können auch sehr gefährlich werden. Sie entstehen aus Ablagerungen des Urins und fangen an, in Richtung der Blase zu wandern. Die Harnleiter können verstopft werden und eine Nierenkolik auslösen. Das Organ kann unwiderruflich geschädigt werden. Bei Visite, 29. August, 20.15 bis 21.15 Uhr, im NDR, klärt Vera Cordes über Auslöser und die besten Behandlungsmethoden auf.