Ungewollt kinderlos: Endometriose oder Chlamydien?

Bei einer 28-jährigen Patientin mit Kinderwunsch wurde eine schwere Endometriose diagnostiziert. "Ist das der Grund, warum ich nicht schwanger werde?", fragte mich die Bürokauffrau. "Ein unerfüllter Kinderwunsch kann in der Tat eine Folge von Endometriose sein", antwortete ich ihr.

Bei dieser Erkrankung befindet sich Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter. Häufig findet man diese Veränderungen in der Bauchhöhle, an den Eierstöcken und Eileitern oder am Darm. Endometriose kann zu Verwachsungen führen, die die Eileiter der betroffenen Frauen verschließen. Die Eileiterdurchgängigkeit ist aber entscheidend für die Befruchtung. Damit Samenzellen und Eizelle zusammentreffen können, müssen die Eileiter durchgängig sein.