Ursachen für Rückenschmerzen: Schonen, sitzen, schlemmen

Ob beim Staubsaugen, beim Fußboden-Wischen oder beim Unkrautjäten: Viele Hausarbeiten erledigen wir in gebückter Haltung – und strapazieren so unseren Rücken über Gebühr. Was tun? Mein Tipp: Haushalts- oder Gartengeräte mit einem langen oder, noch besser, ausfahrbaren und somit regulierbaren Stiel verwenden. Und auch beim Bügeln oder beim Abwaschen am Spülbecken immer auf die richtige Arbeitshöhe und somit einen geraden Rücken achten.