Vitamin C ist lichtempfindlich

Vitamin C stärkt das Immunsystem und hilft beim Stoffwechsel. Das Vitamin ist in vielen Obstsorten wie Orangen, Zitronen oder Beeren enthalten. Aber auch in Gemüsesorten wie Paprika, Kohl oder Kartoffeln findet sich das Vitamin.

Wer dem Immunsystem etwas Gutes tun und seinen Tagesbedarf durch Obst und Gemüse decken will, sollte darauf achten, dass die Lebensmittel frisch sind. Denn Licht und Wärme können dem Vitamin zusetzen, deshalb sollten die Lebensmittel auch so lange wie möglich im Kühlschrank gelagert werden.

Auch ein Griff in die Tiefkühltruhe kann sich lohnen. Wird das Obst oder Gemüse frisch eingefroren, kann es mehr Vitamin C enthalten, als wenn es bereits seit ein paar Tagen im Supermarktregal liegt.

