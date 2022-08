Wandernder Schmerz im ganzen Körper – ist es FMS?

Eine 45-jährige Patientin stellte sich vor einiger Zeit mit langjährigem chronischem Schmerz im Rahmen der Teilnahme an einer Studie bei mir vor. Vor über einem Jahrzehnt begann ihre Leidensgeschichte mit einem Schmerz an einer Stelle im Rücken.

"Der Schmerz wanderte im Laufe der Jahre über verschiedene Stellen im Körper. Meistens tut nicht alles gleichzeitig weh. Es ist ein tiefsitzender Schmerz, wie eine Art Muskelkater. Ich fühle mich inzwischen körperlich und seelisch ausgelaugt", erklärte mir die 45-Jährige. Sie litt zusätzlich unter Tagesmüdigkeit und Magen-Darm-Beschwerden. "Bisher gibt es die Verdachtsdiagnose auf das Fibromylagiesyndrom", berichtete mir die Studienteilnehmerin. "Fibromyalgie ist immer eine Verdachtsdiagnose, denn der behandelnde Arzt muss zunächst abklären, dass keine anderweitige Erkrankung übersehen wird. Es muss also alles andere ausgeschlossen werden", antwortete ich ihr.

Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung mit Beschwerden in verschiedenen Körperregionen. Vom Fibromyalgiesyndrom (FMS) können Muskeln und Gelenke betroffen sein. Auch Schlafstörungen, Depressionen, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme sind typische Symptome. Die Erkrankung ist nicht heilbar, aber mit einer multimodalen Therapie behandelbar. Man geht davon aus, dass zwei Prozent der Menschen in Deutschland betroffen sind.

Neue Erkenntnisse zum FMS deuten darauf hin, dass die Krankheit durch morphologische Veränderungen am peripheren Nervensystem mitverursacht wird. Dabei kommt es offenbar zu einer Veränderung der Nervenfaserdichte in der Haut. Zusätzlich wurde bei Betroffenen ein Mangel an natürlichen Killerzellen beobachtet.