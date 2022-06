Wann zur Kur? Aufklärung erwünscht

Wie oft fühlt man sich "reif für die Insel", ausgelaugt oder schlichtweg überfordert? Mit den Folgen der Pandemie ist das Risiko, an einem Burnout oder einer Depression zu erkranken, noch einmal gestiegen. Der Volksmund spricht dann oft davon, mal "runterzukommen". Aber wie genau sieht dieses "Runterkommen" aus?

In früheren Zeiten fand man auf diese Frage oft eine kurze Antwort mit drei Buchstaben: Kur. Der oft präventiv genutzte, aber ebenso oft auch als Reha-Maßnahme durchgeführte Kur-Aufenthalt sorgte für Entschleunigung durch einen Tapetenwechsel, aber auch durch zielgerichtete medizinische Behandlungsformen bei Krankheiten wie Asthma, Bandscheibenvorfall, Herzinfarkt oder Osteoporose. Doch Mitte der 1990er-Jahre erlitt diese Vorgehensweise einen Bruch. "Vor 25 Jahren hat Horst Seehofer in seiner Gesundheitsreform Paragraph 23 des Sozialgesetzbuchs verändert und die Prävention von der Pflichtleistung in eine Freiwilligenleistung umgewandelt. Darunter haben alle Heilbäder gelitten und massive Einbrüche verzeichnet", sagt Michael Feiler, Kurdirektor/Geschäftsführer des Staatsbades und Beigeordneter der Stadt Bad Salzuflen, eines der bekanntesten deutschen Heilbäder.