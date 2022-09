Warum Kinder schlafwandeln oder Alpträume haben

"Vor einigen Tagen hat unser Sohn uns einen sehr großen Schrecken eingejagt: Er lief von uns unbemerkt im Schlaf auf den Balkon. Eine Nachbarin sah ihn dort liegen und verständigte uns. Was können wir tun, dass so etwas nicht noch einmal passiert und er nicht verunglückt?", fragte mich der besorgte Vater eines Zehnjährigen kürzlich in meiner Sprechstunde.