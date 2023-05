Warzen: Arzt erklärt, wie Sie Warzen bei Kindern loswerden

Vor ein paar Tagen war die sechsjährige Hannah mit ihrer Mutter in meiner Sprechstunde. Die Erstklässlerin wunderte sich, weil sie seit ein paar Wochen etliche komische, aber nicht schmerzhafte Knubbel an ihren Händen und Füßen hatte. Die Mutter der Sechsjährigen war deswegen beunruhigt: „Woher kommen diese hässlichen Knubbel und wie werden wir sie nur wieder los?“, fragte sie mich. „Das sind Warzen“, erklärte ich den beiden.

Meine kleine Patientin hat – wie alle Kinder – viel Hautkontakt mit anderen Menschen: mit ihren Freundinnen, mit ihren Geschwistern, mit den Eltern und den Großeltern. Die Viren, die solche gewöhnlichen Warzen verursachen, nutzen kleine Risse oder Wunden, um in die Haut einzudringen.

Bei Hannah kommt erschwerend hinzu, dass sie Neurodermitis hat. Ihre Haut ist besonders trocken und ihre Immunabwehr nicht so fit. Sie braucht deshalb vielleicht mehrere Monate, um die Warzen zu bekämpfen. Allerdings hatte die Sechsjährige in den letzten Tagen damit begonnen, die Warzen aufzukratzen. Deshalb riet ich der Mutter, die Hautwucherungen zu entfernen. Dafür gibt es verschiedene Verfahren.

Schmerzfrei klappt das bei Kindern nach meinen Erfahrungen am besten mit Tinkturen oder Warzenpflastern mit Salicylsäure. Sie müssen über mehrere Wochen – es ist also eine echte Fleißarbeit – regelmäßig und punktgenau auf die Warze aufgetragen werden. So weicht ihre Oberfläche auf, bis sie sich nach einem lauwarmen Seifenbad durch sanftes Reiben mit einem Bimsstein entfernen lassen.