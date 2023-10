Was bei Kinderschnupfen wirklich hilft

Jeden Tag sehe ich Kinder mit Schnupfen in meiner Praxis und versuche, die Eltern ein wenig zu beruhigen. Die Mutter einer vierjährigen Patientin zum Beispiel. Aus der Nase ihrer Tochter tropfte es beständig, und das Kind hustete viel. „Das ist doch nicht normal“, klagte die besorgte Mutter kürzlich in meiner Sprechstunde. „Ist es doch, und wir könnten uns eigentlich sogar ein bisschen freuen über den Schnupfen“, antwortete ich. Denn kleine Infekte trainieren das Immunsystem, und dann schwemmt das Sekret die Erreger nach draußen. Also am besten einfach laufen lassen. Ab etwa drei Jahren sind Kinder in der Lage, sich zu schnäuzen. Bis dahin können Eltern mit Wattepads oder Papiertaschentüchern versuchen, die Nase vorsichtig zu reinigen. Steckt die Nase voll eingetrocknetem und verkrustetem Schleim, helfen Kochsalz- oder Meerwasser-Nasentropfen dabei, ihn zu verflüssigen. Von Inhalationen über heißem Wasserdampf rate ich ab: Verbrühungsgefahr.