| Gesundheit im TV

Gesund essen ist gar nicht so schwer, wie viele vielleicht glauben. Oder doch? Fest steht, dass eine ausgewogene Ernährung mit hochwertigen Lebensmitteln medizinisch ratsam ist. Auf der Suche nach dem besten Essen befragen die Autoren Ernährungsforscher und stellen Patienten vor, denen eine Umstellung ihrer Ernährung sehr geholfen hat.

Gesund essen – aber wie? • Montag, 1.4. • 21–21.45 Uhr • rbb

Was das Kindsein heute bedeutet

Elterliche Erziehung steht heute vor neuen Herausforderungen. Kinder sollen bereits frühzeitig individuell gefördert und gefordert werden, ohne ihre spielerischen Freiräume einzuschränken. Immer noch beeinflusst auch der soziale Status Bildung und Entwicklung der nächsten Generation. Zudem prägen die neuen digitalen Medien die Erfahrungswelt der Kinder. Der Film fragt Eltern, Pädagogen, Ärztinnen und Medienwissenschaftler, was Kindsein heute bedeutet.

Helikoptereltern & Tyrannenkinder • Mittwoch, 3.4. • 11.45–12.30 Uhr • 3sat

Was guten Schlaf ausmacht

Jeder Dritte in Deutschland schläft schlecht. Die Folgen können erheblich sein. Schlafstörungen erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes. Aber es gibt auch Menschen, die sich rühmen, im Dauerpower-Modus zu leben und mit wenig Schlaf auszukommen. Doc Esser will wissen, was die größten Schlafkiller sind, was im Schlaf in unserem Körper passiert und wie wir lernen, wieder gesund zu schlafen. Außerdem stellt er Anti-Schnarch-Produkte auf die Probe.

Doc Esser • Mittwoch, 3.4. • 21–21.45 Uhr • WDR