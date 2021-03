Was macht Vitamin C in unserem Körper?

Vitamin C ist gut für die Abwehrkräfte – aber warum? Und was passiert da eigentlich im Körper? Unsere weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, die der Abwehr dienen und Krankheitserreger zerstören, sind auf das Vitamin angewiesen. Sie saugen das Vitamin C regelrecht auf, beziehungsweise ernähren sich davon, wie es Armin 1996 in der wohl vitaminreichsten Sachgeschichte bei der "Sendung mit der Maus" erklärte.

Die Filmkamera hatte weiße Blutkörperchen eingefangen, die das Vitamin C aufnahmen und Bakterien bekämpften. Gar nicht so einfach: Drei Jahre lang wurde experimentiert, um den Vorgang unter dem Spezialmikroskop einfangen zu können. Der Dreh dauerte danach nur zwei Tage.

Quelle: lmh